“A riveder le stelle”: incontro con il professor Franco Nembrini

Lunedì 5 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Coriano, in via Pacchioni 44/a, si terrà un incontro con il prof. Franco Nembrini, che il 4 novembre scorso ha ricevuto il Premio Internazionale Cultura Cattolica a Bassano del Grappa. Nell’occasione la casa editrice Ares ha pubblicato “Uscimmo a riveder le stelle”, primo volume del nuovo commento di Nembrini alla “Divina Commedia” dedicato ai ragazzi di età compresa fra i 10 e i 15 anni.

Nell’introduzione del suo libro il prof. Nembrini scrive: “Ne abbiamo vissuti di inferni, in questi anni: il Covid, la guerra, la delusione della politica… Più di tutti ne hanno sofferto i ragazzi, i giovani, che all’alba della vita si trovano di fronte un orizzonte nero – anche perché troppo spesso hanno davanti adulti che sanno solo lamentarsi e maledire, che non sanno più testimoniare una letizia, non hanno più ragioni sufficienti per sperare.” Nasce dunque proprio da qui la frase che dà il titolo all’incontro: “Per quanto buio sia l’inferno si può sempre uscire a riveder le stelle”. L’incontro sarà un dialogo-testimonianza sulle sfide che hanno davanti genitori ed adulti nel loro compito e sulla necessità di non essere da soli di fronte ad esse. L'iniziativa è promossa dalla Parrocchia di San Giovanni Battista in Coriano e da altre realtà attive sul territorio in ambito culturale ed educativo: Centro Culturale Don Francesco Ricci, le Scuole la Nave assieme all’Associazione di genitori La Cometa e le cooperative sociali Domus Coop e Salvagente.

FRANCO NEMBRINI nasce a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, il 15 agosto del 1955. Quarto di dieci fratelli, dopo aver capito all’età di 12 anni che la letteratura avrebbe potuto accompagnarlo per la vita, giura nelle mani della sua professoressa di Lettere che diventerà insegnante di italiano. Si laurea in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano e comincia la sua attività di professore, prima di religione e successivamente di italiano. Nel 1983 fonda la scuola “La Traccia” di Calcinate (BG) che oggi conta circa mille alunni. Nel 2012 fonda una piccola casa editrice, la “Centocanti”, con la quale pubblica un cofanetto di dvd “El Dante” e il suo commento al “Miguel Manara” di Milosz. Proprio il cofanetto di “El Dante”, realizzato nel 2012, attira l’attenzione di Tv2000, emittente della CEI, che propone a Nembrini di raccontare in televisione la sua passione per Dante e per la letteratura. Nasce così il ciclo di 34 puntate “Nel mezzo del Cammin”, mandato in onda tra il 2015 e il 2016. Nel 2018 ha pubblicato per Mondadori, insieme a Gabriele Dell’Otto con prefazione di Alessandro D’Avenia, tre volumi a commento di “Inferno”, “Purgatorio” e “Paradiso” di Dante Alighieri. Dall’ottobre 2018 è membro del “Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita” e dal 2020 è stato scelto come socio onorario e consultore dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani). Il 4 novembre 2022 ha ricevuto il Premio Internazionale Cultura Cattolica di Bassano del Grappa, in occasione della 40esima edizione.