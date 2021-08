A Rocca San Casciano l'Associazione Carlo Alberto Cappelli ritrova la sua voce lirica

Prezzo non disponibile

Domenica 29 agosto, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Rocca San Casciano ritrova la propria voce lirica, dopo quasi due anni di silenzio, la storica Associazione Carlo Alberto Cappelli, che ha organizzato il primo concerto operistico dopo il silenzio imposto dalla pandemia.

Il presidente dell’Associazione, Dodo Frattagli, ha infatti richiamato il musicologo Daniele Rubboli, da vent’anni conduttore delle serate del Premio Cappelli, dando vita ad un originale momento musicale dedicato alla Madonna Delle Lacrime, la cui miracolosa immagine è venerata nella chiesa parrocchiale.

Il Concerto, che vede la straordinaria partecipazione del Coro Città di Forlì, diretto dal M° Omar Brui, vedrà a Rocca San Casciano due eccellenti voci liriche. Quelle del tenore di Cento (Ferrara) Andrea Bianchi, affermato cantante e musicista, e del soprano di Verona Cristin Arsenova, figlia di due coristi slavi dell’Arena di Verona, che va affermandosi tra le rivelazioni delle nuove leve del teatro d’opera italiano. Da Modena sarà con loro, come accompagnatore pianistico, il M° Luca Saltini, già più volte a Rocca San Casciano come direttore d’orchestra nelle indimenticabili serate del Premio Cappelli che tutti si auspicano di ritrovare nel luglio 2022. Nel corso del Concerto che prevede una ricca carrellata musicale da Mozart a Puccini, un brano dal Requiem di Giuseppe Verdi sarà dedicato alle vittime della pandemia che non ha risparmiato neppure la realtà di Rocca San Casciano.