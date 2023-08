A Rocca San Casciano, Simona Palo presenta il libro “Il sogno di Aurora”

Giovedì 10 agosto alle ore 20:30, vi sarà il gran finale per l’edizione 2023 della rassegna “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano. Il gusto sarà doppio, partendo dalla presentazione prevista in calendario, quella del libro “Il sogno di Aurora” (Edizioni Tempo al Libro), scritto da Simona Palo, scrittrice, laureata in Giurisprudenza, organizzatrice di incontri ed eventi volti a promuovere il patrimonio artistico locale.

“Il sogno di Aurora” è proprio un volume che offre una visione del patrimonio culturale, arricchita dal racconto di una animazione immaginaria della storia e della cultura forlivese. L’autrice, Simona Palo, dialogherà con il giornalista Vincenzo Bongiorno nel presentare il libro. Vi sarà anche la lettura di alcuni brani da parte di Giovanna Assirelli. A latere di tutto questo, vi sarà un breve momento di presentazione del volume scritto dalla rocchigiana Tamara Ghetti, signora con la passione per la scrittura, mamma di tre figli, nonna con sette nipoti e anche bisnonna. Ha scritto alcuni racconti sulla Rocca San Casciano d’altri tempi. “Nei primi tre incontri della Rassegna – affermano gli organizzatori Marcella Bandinelli e Vincenzo Bongiorno – abbiamo visto con piacere crescere progressivamente la partecipazione della gente, come conferma anche la buona cornice di persone alla precedente presentazione del 3 agosto con Simonetta Tassinari. Grazie a tutti. Siamo fiduciosi che vi sarà una buona presenza anche alla serata del 10, con tanti spunti culturali dalla scoperta del patrimonio artistico locale ai racconti sulla Rocca del passato”.

Al termine della serata seguirà un buffet conviviale preparato dal Bar Caprera. A Simona Palo e a Tamara Ghetti sarà donato un mazzo di carte artistico offerto dal pittore Marco Pasquini, con a tema “Terre e paesi della Romagna”, in cui sono riprodotte in piccolo le sue opere in stile macchiaiolo. La rassegna letteraria ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il sostegno di Pro Rocca e del Circolo degli “Elettricisti illuminati”, realtà di livello nazionale fondata dal rocchigiano Alessio Piamonti.