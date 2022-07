A Rocca San casciano torna la rassegna “Caffè letterario”: “Basta la salute?” di Ferdinando Borroni

Per la rassegna “Caffè letterario”, nel terzo appuntamento di giovedì 28 luglio alle ore 20:30 in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano presso il Bar Caprera, sarà presentato il libro di Ferdinando Borroni “Basta la salute?”, una serie di narrazioni intorno alla medicina.

Interverrà l’autore, per decenni medico di medicina generale a Forlì. Borroni è convinto dell’utilità, anche pratica, della dimensione narrativa in medicina, ed è membro fondatore del gruppo Cultura dell’Ordine dei Medici della sua città. Recentemente ha ricevuto il “Premio speciale inedito” con il suo libro “Malattia come opera d’arte” all’ottava edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como. Il libro “Basta la salute?” racconta con leggerezza ed ironia protagonisti e dinamiche della medicina ambulatoriale. La rocchigiana Giovanna Assirelli, durante la serata, ne leggerà alcuni brani.

Continua così la rassegna letteraria rocchigiana, organizzata da Marcella Bandinelli in collaborazione con Vincenzo Bongiorno e con Pro Rocca, e che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il contributo di Cala FoMa soc. agricola (via Tibano 4, Forlì – www.vivicalafoma.it). Per chi volesse maggiori informazioni sugli appuntamenti del “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca, può contattare Marcella (328.6661839).

Il programma della rassegna continuerà, sempre di giovedì alle 20:30 nella bella cornice di piazza Garibaldi, con la presentazione di altri due volumi, il 4 agosto “Che si chiama Acquacheta suso” (ricerca su Dante Alighieri in esilio sull’Appennino) di Quinto Cappelli; l’11 agosto “Flora di Romagna. I disegni” di Francesco Cappelli.