A San Giorgio un "Viaggio nell'universo in 24 ore"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La parrocchia di San Giorgio e Amici di San Giorgio, in collaborazione con il Comitato di Quartiere 4, organizza per giovedì 11 agosto, dalle ore 20, una serata con il Gruppo Astrofili Forlivesi dal titolo "Da un'alba all'altra - Viaggio nell'universo in 24 ore", presentazione e commenti foto astronomiche, osservazione con telescopi della Luna, Saturno, Giove.

Cena con penne all'amatriciana a volontà e cocomero. Info 3398420481 e 3496340362.