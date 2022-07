La Parrocchia di San Giorgio e gli Amici di San Giorgio organizzano per venerdì 22 luglio dalle ore 19,30 in poi la serata cruschetta nell' area parrocchiale di Via Zampeschi 115 a Forlì. Cibo e musica per una serata in compagnia.

Prenotazioni al 3398420481 o al 3496340362 entro il 21/07.