A San Giorgio una serata dedicata alle tagliatelle

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Parrocchia di San Giorgio in collaborazione con il Comitato di Quartiere 4 organizza per Sabato 24 giugno, dalle 19,30 alle 21,30, la "Serata Tagliatelle". Presso l'area parrocchiale di San Giorgio, via Zampeschi 115 Forlì ci saranno tagliatelle al ragu' a volontà, acqua, vino e macedonia a prezzo fisso. Intrattenimento musicale.

Gradita la prenotazione entro il 22/06 al 3398420481 o al 3496340362.