A San Martino in strada Babbo Natale aspetta i più piccoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 18 dicembre, dalle ore 14:00, al teatro parrocchiale di San Martino in strada, i bimbi potranno scattare una foto ricordo con Babbo Natale e consegnare la loro letterina. Vin brûlé, cioccolata calda, merenda e mercatino per i regali natalizi farannp da cornice e ci sarà anche un piccolo laboratorio “decora la tua pallina di Natale” per bimbi e adulti.

L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato “Un Due Tre stella” e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione per sostenere percorsi di psicomotricità funzionale per bimbi con disabilità.

Per info aps123stella@gmail.com - 3714698849