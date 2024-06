A San Martino in Villafranca il recital "Incontriamoli insieme, San Pellegrino e Padre Turoldo"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 14 giugno alle ore 20. 45 nella Chiesa di San Martino in Villafranca verrà presentato il Recital "San Pellegrino da Forlì e Padre Turoldo, Servi di Maria. Incontriamoli Insieme". Si tratta di letture, approfondimenti e musica su due personaggi tanto diversi, quanto unici nel rapporto con la fede. Forli ha una vocazione unica e potente: ha un santo, protettore dal cancro, famoso in tutto il mondo, e l'Irst, uno dei più importanti centri per la ricerca e la cura dai tumori, fondato dal forlivese dottor Dino Amadori.