A San Mercuriale il concerto di Natale con l'orchestra Maderna e il Coro San Paolo Cappuccinini

Sabato 16 dicembre alle ore 21,00 presso l'Abbazia di San Mercuriale l'Orchestra Bruno Maderna e il Coro di San Paolo Cappuccinini eseguirà un concerto per augurare buone feste a tutta la cittadinanza.

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiet[1]tivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti. Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; Progetto “Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale. L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio Hesperia per il suo impegno nella diffu[1]sione della cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando SIAE PerChiCrea con il progetto di formazione orchestrale in residenza ‘Orcreiamo’.

Il Coro San Paolo, diretto dal Maestro Enrico Pollini, rappresenta un’istituzione storica della parrocchia, essendo nato praticamente insieme ad essa. Nella sua attività ultra trentennale, centinaia di coristi si sono succeduti ed hanno contribuito al successo “sociale” ed “artistico” che il coro ha sempre riscosso. La proficua collaborazione con il Coro dei Cappuccinini permette di ampliare l’attività ad una dimensione non solo parrocchiale ma di più ampio respiro.

INGRESSO LIBERO - INFOLINE –forlimusicaaps@gmail.com