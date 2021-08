A Santa Maria Lauretana un incontro con la psicologa e formatrice Barbara Ghetti

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, propone per lunedì 23 agosto 2021 alle ore 21,00, un incontro con Barbara Ghetti, psicologa formatrice e consulente clinica autobiografica.

Barbara Ghetti - Formatrice in ambito psico-socio-sanitario, esperta in gestione dei gruppi, consulente clinica autobiografica, opera con singoli e gruppi in ambito professionale e di volontariato. Psicologa di formazione, educatrice in Azione Cattolica ha poi trasformato in lavoro la passione educativa attraverso l'attività che svolge nel Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì-Cesena. Disegna e scrive poesie, è appassionata di bellezza in tutte le sue forme. La sua opera più significativa è la sua numerosa famiglia (fatta di marito, figli naturali e acquisiti, amici di una vita, colleghi...).





