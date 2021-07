A Santa Sofia proseguono i "Racconti del passato"

Prezzo non disponibile

Giovedì 29 luglio, alle ore 21 presso il Parco della Resistenza, si terrà il secondo appuntamento con i "Racconti del passato", proiezioni di docufilm realizzati dal regista Carlo Bresciani e incentrati su precisi aspetti della vita santasofiese.

Storia, curiosità, natura: tanti gli argomenti trattati da Carlo Bresciani, che a lungo ha lavorato in Rai ed è profondamente legato a Santa Sofia, suo paese d'origine a cui ha dedicato numerosi lavori.

"Giovedì 29 ci aspetta il secondo capitolo dedicato a Santa Sofia e alla nostra comunità - dice l'assessora alla cultura Isabel Guidi - e visto il successo riscosso durante la prima serata, insieme a Carlo abbiamo deciso di aggiungere anche un terzo appuntamento, a fine agosto: presto sapremo comunicare la data precisa, per ora vi anticipo solo che le serate dedicate al nostro territorio non sono finite e ne approfitto per ringraziare Carlo Bresciani che mette a disposizione di tutti noi il suo prezioso lavoro!"