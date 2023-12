A Santa Sofia torna la fiera di Santa Lucia: mercato, gastronomia, musica, artigiani, casa di Babbo Natale

Domenica 17 dicembre a Santa Sofia si terrà la tradizionale fiera di Santa Lucia. Mattina e pomeriggio, in piazza Matteotti si svolgerà il tradizionale mercato ambulante mentre numerose associazioni di volontariato allestiranno stand gastronomici per gustare le specialità locali: ci saranno Auser Santa Sofia con i tipici tortelli alla lastra, Pro Loco Santa Sofia e Mani in Pasta che proporranno golose fritture e dolci di Natale, il Gruppo Alpini Alto Bidente con caldarroste e vin brulè, la Tre Ponti Alto Bidente con piadina fritta e fagioli “in giubbalunga”. Presenti anche le associazioni Spazio Arte e Sophia in Libris e un piccolo mercatino di beneficenza con l'associazione Khalil e la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

In piazzetta Corzani, espositori ed artigiani con tante interessanti proposte per i regali di Natale. Inoltre, nel pomeriggio, il Corpo Bandistico Roveroni effettuerà un servizio musicale itinerante in piazza. Per i più piccoli, presso la Sede CIF, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 sarà allestita la casa di Babbo Natale, a cui i piccoli potranno consegnare le letterine, mentre Mani in pasta propone un laboratorio di cucina per bambini (su prenotazione, 339 4286293).

“Con la Fiera di Santa Lucia si aprono ufficialmente le iniziative natalizie nel capoluogo – commenta l'assessora alla cultura Isabel Guidi. Gli eventi proseguono, tra concerti e iniziative, fino alla Befana, che nel 2024 tornerà in una veste rinnovata. Insieme ad alcune associazioni, infatti, stiamo lavorando per riportare a nuova vita una delle tradizioni più antiche della nostra zona. Il pomeriggio e la sera del 5 gennaio avremo i tipici canti, ma anche spettacoli per famiglie, stand gastronomici e, a fine serata, musica per i ragazzi.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Mentore si terrà il concerto del Trio Iftode, organizzato da Auser Volontariato Santa Sofia. Ingresso libero . Il 16 dicembre inaugura il Villaggio di Natale a Corniolo con il concerto gospel Sweet Mama Singers (ore 16.30). Fino al 7 gennaio sarà possibile visitare il Villaggio di Natale e le Vie dei Presepi, con attività e spettacoli per famiglie nei fine settimana. Sabato 23 dicembre: pomeriggio con gli asinelli e letture Nati per Leggere; domenica 24 letture con Sophia in Libris e CIF.

Per il programma completo delle iniziative: www.visitsantasofia.it