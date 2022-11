“A scuola di archeologia”: in mostra le opere degli studenti della sezione Design del Liceo Artistico e Musicale

Dal 6 novembre all'8 gennaio il Museo civico Mons. Domenico Mambrini di Pianetto (Galeata) ospiterà la mostra dal titolo “A scuola di archeologia”, con i lavori ideati dagli studenti della sezione Design del Liceo Artistico e Musicale di Forlì. L’esposizione è stata coordinata e curata dai docenti Carlo Cavina, Mario Di Cicco e Franco Zambonelli, in collaborazione con il Comune di Galeata. Il progetto ha portato alla creazione di prototipi di gadget, ispirati al patrimonio archeologico e storico galeatese, ad uso del Museo civico Mambrini. L’idea è stata realizzata attraverso un’esperienza progettuale e pratica proposta dagli insegnanti con una modalità didattica innovativa. Attraverso questa esperienza i ragazzi hanno acquisito in classe e poi sul campo le conoscenze per produrre degli oggetti che hanno consentito di arricchire la loro formazione e le loro competenze, utili per il loro percorso di studio e di futuro lavoro. Per info: 0543981854