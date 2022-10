A Sedicicorto l'omaggio a Pasolini

Giovedì 13 ottobre, prosegue la 19° edizione di Sedicicorto Forlì International Film, con tanti appuntamenti dedicati al cinema.

Evento della giornata, (ore 21-San Giacomo) la proiezione de La ricotta (Italia/Francia, 1964, 35’) di Pier Paolo Pasolini, pellicola recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. Prezioso capolavoro del cinema d’autore, che vede tra gli interpreti Orson Welles (doppiato da Giorgio Bassani) e Laura Betti. La ricotta è il terzo film di Pasolini e in esso, ancora una volta, il regista privilegia una storia che fa capo agli strati più umili ed emarginati della società – tutte le comparse, i generici, i figuranti del “film nel film” la cui storia viene narrata (e che rappresenta la Passione di Cristo) sono dei sottoproletari, dei “morti di fame” in senso letterale, come ci dirà lo stesso Pasolini attraverso l'”enorme mangiata” di ricotta rappresentata quasi a conclusione del film e della vita stessa del protagonista Stracci (interpretato dall’attore non professionista Mario Cipriani). A seguire (ore 21.30) il film di Pasolini La ricotta è al centro del dibattito cinematografico-letterario tra Roberto Chiesi, Marco Antonio Bazzocchi e Roberto Carnero. Dalle ore 22.30 fino a notte tarda la sezione Movie con film internazionali che portano sullo schermo tematiche di grande attualità. Tra questi il poetico Haute les coeurs (Francia, 2021), del regista Adrian Moyse Dullin, che narra di un ragazzino ingenuo e romantico “costretto” dalla sorella a dichiararsi alla ragazza che gli piace. Alle ore 18 (Cinema San Luigi) Animalab, concorso internazionale di film animati e sperimentali che arrivano da tutti i paesi. Alle ore 20 (San Giacomo) consueto appuntamento con Sounder, con l’esibizione di un gruppo musicale

Prosegue fino al 15 ottobre (Galleria Wundegrafik) la mostra iconografica dedicata a Pier Paolo Pasolini, con una quarantina di opere di artisti Internazionali, realizzate con tecniche diverse, tra cui la proposta di Gabrio Tassinari, con la sua Sindone Art Tatouage, raffigurante il viso di Pasolini con un procedimento di inchiostro, impresso in un lenzuolo di lino bianco. La mostra allestita in occasione del centenario della nascita Pasolini, è in collaborazione con CINIT (Cineforum Italiano) e FEDIC (Federazione Italiana dei cineclub).

Per info: 347-2563211. Per sfruttare al meglio le 10 giornate, il pubblico può accedere con 2 possibili abbonamenti (15€ per il Pass BASE e 25€ il Pass CIAK) oppure con biglietto giornaliero al costo di 5€. www.sedicicorto.it