Padroni responsabili e decoro urbano: una giornata in corso Mazzini “A spasso con Fido”

L’associazione Idee in corso già in gennaio 2020 aveva iniziato ad occuparsi del problema del decoro urbano proponendo agli abitanti del quartiere piccoli flyer che invitavano i proprietari dei cani a raccoglierne le deiezioni. Si voleva poi fare un’iniziativa festosa che permettesse di sviluppare il discorso, ma l’arrivo della pandemia ci ha portato a realizzare solo oggi questo obiettivo. La manifestazione “A spasso con Fido” di sabato 29 aprile, che si svolgerà in corso Mazzini nel tratto dall’incrocio con Via Orsini a Piazza Saffi dalle ore 10 alle 18, ha due obiettivi: invitare i cittadini a vivere il centro storico anche con i loro amici a quattro zampe; educare al rispetto dei luoghi comuni invitando a comportamenti corretti che garantiscano la pulizia e la sicurezza delle persone e delle cose.

La giornata sarà articolata in due momenti: una parte informativa “Chiacchiere su Fido cane di città” dalle 10 alle 15, con pausa pranzo, per chi lo volesse, presso i locali della zona. Poi la “Passeggiata a 6 zampe”, momento giocoso a premi per tutti i partecipanti. Saranno presenti associazioni che si occupano dell’accoglienza di cani e gatti e punti informativi sulla salute e sull’alimentazione.

Per l’occasione, collaborerà anche Regnoli 41 che proporrà nella via un’esposizione di opere artistiche a tema animali, mentre in corso Mazzini saranno esposte foto sullo stesso tema. Per la realizzazione della giornata collaboreranno anche le associazioni Pensiero e azione, Associazione amici dei cani / Gattile di Bagnolo e Guardie Zoofile EARTH.