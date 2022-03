A spasso nel paradiso: escursione tra le colline tra Bertinoro e Massa di Cesena

A spasso nel Paradiso, una camminata su per le colline tra Bertinoro e Massa di Cesena, tra uliveti, vigne, dolci declivi e crinali, domenica 27 marzo, con ritrovo alle 14 alla Fattoria Paradiso. Uno sguardo al mare e alla montagna dallo stesso itinerario. Si percoerreanno vecchie carraie perdendosi nel più tipico dei panorami romagnoli, infine è previsto il rientro Fattoria Paradiso per un'apericena con degustazione di vini

Alle 14.15 è prevista la partenza dell'escursione, mentre per le 17:30/18 il rientro a Fattoria Paradiso. Distanza 9 km circa. Dislivello 150 mt. Durata totale 3 ore circa. Difficoltà T.

Informazioni

Obbligatorio prenotarsi per l'escursione e apericena con nominativi e recapiti telefonici o mail entro giovedì 24 marzo 2022 al 335 5352608. Direttore escursione Andrea Grilli, Guida Ambientale Escursionistica, (tessera ER 540). Evento aperto a tutti, iscrizione con la guida al costo di 10 euro. Costo apericena 15 euro da regolare in loco. Tutte le attività saranno svolte in completa osservanza delle attuali normative Covid-19