A Spinadello arriva la passeggiata – laboratorio 'Orablu' con Paola Pappacena

Sabato 23 settembre, alle ore 17 a Spinadello partirà Orablu, passeggiata - laboratorio per famiglie a cura dell'illustratrice Paola Pappacena. Si passeggerà lungo i sentieri fluviali, ci saranno letture e i partecipanti impareranno a creare una lanterna magica. Per finire, un picnic per poi rientrare sul far della sera, con le lanterne accese.

L’attività è adatta per bambine e bambini a partire dai 4 anni. Il costo di 10 euro a nucleo familiare (la quota non comprende il picnic). Per partecipare è necessario iscriversi, entro venerdì 22 settembre su https://forms.gle/mLwt9ztzJotQ3C5EA

Paola Pappacena, diplomata in illustrazione per l’infanzia presso la Scuola del fumetto di Milano, ha al suo attivo diverse collaborazioni con compagnie di teatro ragazzi, per le quali ha realizzato scenografie e locandine per spettacoli, percorsi didattici nelle scuole e laboratori creativi. Oltre ad essere un’illustratrice free-lance fa parte dell’associazione Musicali si cresce, nata dall’incontro di diversi artisti, musicisti e teatranti uniti dall’interesse per la didattica legata alla primissima infanzia.