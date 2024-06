A Spinadello il ciclo “Pittrici degli occhi”, tre incontri di antiginnastica dedicati al benessere della vista

Sabato 15 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 11, a Spinadello prende il via “Pittrici degli occhi”, ciclo dedicato al benessere degli occhi e dell’ambiente. In programma tre appuntamenti di Antiginnastica guidati da Marie Rascoussier, per ritrovare la mobilità oculare e del corpo stimolando ed esplorando le varie capacità della vista in un ambiente dalla dolce luminosità e imparando a riconoscere i muscoli che inibiscono o stimolano le percezioni visive. Ogni incontro, inoltre, prevede la presenza di una pittrice con una sua opera evocativa sul tema degli occhi.

Dopo l’incontro iniziale del 15 giugno, gli appuntamenti successivi sono fissato per mercoledì 19 e sabato 22 giugno, sempre dalle 9.30 alle 11.

Il costo per l’intero ciclo di incontri è di 50 euro. Per info e prenotazioni: Marie Rascoussier 368 253416. Per maggiori informazioni sul metodo www.antiginnastica.com

L’evento è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.