A Spinadello in arrivo 3 giorni dedicati all’acqua e al fiume, con laboratori, passeggiate e un concerto site specific

Spinadello continua la sua riflessione sul tema dell’acqua. Il terzo fine settimana di iniziative collaterali alla mostra Parlo Acqua inizia venerdì 14 ottobre alle 19.30 con "The flow between", il concerto site-specific di Emiliano Battistini (field recording, live electronics) e Fabio Mina (flauto contralto, elettronica, synth) che tornano a Spinadello dopo la sonorizzazione del 2016 realizzata nell’ambito di Totally Lost, progetto curato da Spazi Indecisi per la rotta culturale ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes in Europe's Urban Memory di cui anche l’ex centrale di sollevamento dell’acquedotto è parte.

Attraverso il dialogo e l’orchestrazione tra armonie concrete, come le registrazioni di differenti suoni d’acqua, e gli strumenti musicali, flauto traverso e sintetizzatore, il concerto “The flow between” vuole mettere in risalto la musicalità dell’acqua nelle sue differenti forme: flusso che unisce e separa due sponde, che invita a costruire ponti. Ingresso gratuito a partire dalle 19.00.

Protagonista della giornata di sabato 15 ottobre è invece “Ciottoli di fiume, ciottoli d’autore”: laboratorio adatto a tutte le età, realizzato in collaborazione con Macro.glossa e ispirato al libro "Da lontano era un'isola" di Bruno Munari, edito nel 1971. Anche un semplice sasso, che prendiamo a calci mentre passeggiamo e poi abbandoniamo lungo la via, racchiude un mondo pieno di storie fantastiche che è pronto a raccontarci, se solo lo raccogliessimo. Ispirandosi alla collezione di Munari - decine di sassi che hanno suggerito all’autore storie sempre diverse - il laboratorio prevede una piccola passeggiata fino al fiume Ronco e a seguire un momento laboratoriale dove i partecipanti potranno con acquerelli, ciottoli e altri materiali creare delle personalissime opere ma anche una grande opera effimera collettiva. Il laboratorio gratuito, con punto di ritrovo alle ore 15.00 presso Spinadello.

A chiudere il fine settimana sarà la passeggiata ecologica di domenica mattina, 16 ottobre, lungo i sentieri che costeggiano il fiume. La passeggiata ecologica è un tradizionale evento dell’Associazione I Meandri, che consente di visitare e conoscere il Sito di Importanza Comunitaria “Meandri del fiume Ronco” e la vegetazione ripariale che costituisce un importante corridoio ecologico tra l’Appennino e la pianura romagnola. Il ritrovo è previsto per le ore 09. 30 a Spinadello, in via Ausa nuova 741 a Forlimpopoli. La passeggiata è gratuita e ha una lunghezza di circa 4 km, si consiglia di indossare scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica e un abbigliamento adatto alla stagione.



Durante il weekend sarà inoltre possibile visitare la mostra di manifesti d’autore "Parlo Acqua" e consultare la selezione di circa 50 libri illustrati a tema acqua, biodiversità e natura, scelti dalla biblioteca comunale “P. Artusi” di Forlimpopoli. Parlo Acqua sarà visitabile venerdì dalle 19.00 alle 21.00, sabato dalle 15.00 alle 18.30 e domenica dalle 10.00 alle 15.00.

La mostra e gli eventi sono realizzati in collaborazione con KA Nuovo Immaginario Migrante, SediciCorto Film Festival e Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.