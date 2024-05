A Spinadello la nuova edizione del corso di base di escursionismo

Martedì 14 maggio, alle ore 20.30, prende il via a Spinadello la XII edizione del Corso Base di Escursionismo tenuto da Marco Clarici, guida ambientale professionista. L’iniziativa, che è realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, si rivolge agli amanti della pratica escursionistica, anche senza esperienza, per imparare le tecniche, i comportamenti e i materiali corretti, in modo da intraprendere in sicurezza l’escursionismo nei vari tipi di ambiente (litoraneo, collinare o montano).

In programma otto lezioni teoriche (che si terranno di sera e nei weekend) e tre uscite pratiche (sempre nei weekend). Al termine un esame finale (sia teorico che pratico) e, in caso di superamento, con la consegna del diploma. Maggiori dettagli sugli argomenti affrontati e sulle escursioni e tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione si possono trovare sul sito www.spinadello.it