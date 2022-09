A Spinadello si parla di acqua, con una nuova mostra e una rassegna di eventi collaterali

sabato dalle 15:00 alle 18:30; domenica 2, 16 e 30 ottobre dalle 10:00 alle 15:00 e in occasione di tutti gli eventi che si terranno a Spinadello in concomitanza del periodo di mostra.

Quando Dal 23/09/2022 al 30/09/2022 sabato dalle 15:00 alle 18:30; domenica 2, 16 e 30 ottobre dalle 10:00 alle 15:00 e in occasione di tutti gli eventi che si terranno a Spinadello in concomitanza del periodo di mostra.

Spinadello continua la sua riflessione sul tema dell’acqua, con una mostra di manifesti illustrati e un programma di eventi collaterali che si terranno dal 23 settembre al 30 ottobre negli spazi dell’ex centrale di sollevamento e nell’area dei meandri del fiume Ronco.

La mostra Parlo Acqua, che inaugura venerdì 23 settembre alle ore 18.30, racconta attraverso la voce di 17 illustratori, disegnatori e creativi la più abbondante delle risorse scarse, il più vitale, mobile e prezioso elemento terrestre che abita tutte le geografie del Pianeta. Nata come esito di una call internazionale promossa nel 2021 dal festival marchigiano KA Nuovo Immaginario Migrante - con cui Spinadello collabora per la prima volta ampliando la rete dei soggetti coinvolti nel percorso di valorizzazione dell’acquedotto storico - la mostra interroga il fruitore sull’elemento dell’acqua e sui suoi significati, in quanto bene prezioso, vitale, diritto universale, ma anche oggetto di privatizzazioni e speculazioni, motivo di dissesto e di distruzione.

Oltre ai manifesti, presso la centrale di sollevamento sarà allestita BOA: una selezione di circa 50 libri illustrati inerenti alle tematiche della mostra scelti dalla biblioteca comunale “P. Artusi” di Forlimpopoli, consultabile da tutti ma dedicata in particolar modo alle bambine e ai bambini che visiteranno lo spazio fino al 30 ottobre. Tra gli eventi collaterali, il programma prevede inoltre due appuntamenti pensati proprio per i più piccoli, che grazie a passeggiate, letture e un laboratorio di scoperta dei ciottoli fluviali potranno avviare una propria riflessione sull’acqua come risorsa e casa per alcune delle più strabilianti creature del Pianeta.

Si parte quindi questa settimana con l'inaugurazione di Parlo Acqua e la proiezione del video omonimo, prevista per venerdì 23 settembre alle ore 18.30, alla presenza dell’antropologa ed esperta di migrazioni Valeria Bochi (KA Nuovo Immaginario Migrante) e il regista Matteo Giacchella. Dopo l'inaugurazione la mostra sarà aperta il sabato dalle 15:00 alle 18:30; domenica 2, 16 e 30 ottobre dalle 10:00 alle 15:00 e in occasione di tutti gli eventi che si terranno a Spinadello in concomitanza del periodo di mostra.

Sabato 24 settembre, alle ore 21.00 sarà la volta del concerto dei Marcabru, che suoneranno dal vivo presentando al pubblico il nuovo album “Asteroids”. Durante la serata sarà possibile anche ammirare l’opera “Zoomorfologia del Cosmo” di Alessandro Turoni, fotografata nella copertina del disco. Ingresso a offerta libera, prenotazione consigliata su spinadello@gmail.com.

La mostra e gli eventi sono realizzati in collaborazione con KA Nuovo Immaginario Migrante, SediciCorto Film Festival e Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.



PARLO ACQUA

«The climate crisis is also a crisis of culture, and thus of imagination», Amitav Ghosh

L’Acqua è la più abbondante delle risorse scarse, il più vitale, mobile e prezioso elemento terrestre che abita tutte le geografie del Pianeta. L’acqua porta vita e, in alcuni casi, morte. L’acqua è un diritto universale di ogni persona ma sta diventando oggetto di privatizzazioni e speculazioni. L’acqua alimenta tutti gli ecosistemi naturali, disseta comunità e consente agricolture diverse. L’acqua ha nutrito immaginari e cosmogonie ad ogni latitudine ed è sempre stata un elemento di connessione tra l’umano e il soprannaturale, elemento simbolico che nel corso dei secoli si è riempito di significati molteplici. Nata a conclusione di una call internazionale per illustratori, disegnatori e creativi promossa da KA Nuovo Immaginario Migrante, la mostra interroga il fruitore sul futuro non solo dell’umanità in senso stretto, ma sul futuro di umani e non umani interdipendenti e soggetti alle medesime variabili ecologiche in quanto esseri terrestri.

Artwork di: Allegra Corbo, Claudia Palmarucci, Gio Pistone, Lisa Gelli, Marino Neri, Roberto Catani, Stefano Ricci, Elisa Francioli, Eva Escoms Estarlich, Farma Ibrahimi, Giulia Ceccarani, Noemi Tiofilo, Rebecca Valente, Rocha Vitor, Simona Bramati, Valentina Viggiano, Valeria Cavallone e Luca Longi (Lufo).

PER INFORMAZIONI

+39 328.958291 | spinadello@gmail.com

Maggiori dettagli su www.spinadello.it