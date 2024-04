A Terra del Sole focus su artigianato, arti applicate e decorative: ultimo appuntamento prima del gran finale di Picta

Andrà in scena venerdì 5 aprile nel Palazzo pretorio di Terra del Sole l’ultimo appuntamento di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea prima del finissage e della consegna dei premi Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole in programma sabato. Alle 17.30 l’edificio rinascimentale ospiterà ‘Incontro con le riviste D’A e La Ceramica Moderna & Antica e Primedicopertina’. Previsti gli interventi dei relatori Giovanni Mirulla, direttore responsabile dei periodici sotto i riflettori e segretario generale di Operae Milò, Matteo Zauli, figlio del grande scultore e ceramista di fama internazionale Carlo, e Massimo Isola, sindaco di Faenza. Introduce l’ideatore e direttore artistico di Picta, Giuseppe Bertolino.

“Fin dalla sua fondazione, nel 1990, la rivista D’A non solo ha testimoniato i molteplici aspetti del nostro artigianato ma è stata anche occasione per costituire un archivio di opere – spiega il direttore Mirulla, -. Questo è avvenuto, infatti, tramite il progetto che ha preso il nome Primedicopertina, ideato con la finalità di raccogliere le opere degli artisti dei vari settori dell’artigianato e delle arti applicate e decorative, pubblicate nelle copertine della rivista. Dal 2011, con l’acquisizione de La Ceramica Moderna & Antica, l’iniziativa si è allargata alle opere ceramiche pubblicate anche su questa storica rivista. Nel tempo, inoltre, si sono aggiunte donazioni di artisti pubblicati all’interno delle due testate, costituendo così un cospicuo fondo di opere rappresentative delle arti applicate dalla seconda metà del ’900 ai nostri giorni. Primedicopertina, insieme alla raccolta libraria e all’emeroteca, è gestita da Operae Milò, l’associazione nata di proposito per l’affidamento di questo patrimonio culturale”. Ricchissimo è l’elenco degli autori presenti. “Primedicopertina è una collezione in divenire - conclude Mirulla - e proprio per l’azione finora intrapresa si pone come punto di riferimento nello studio e nella ridefinizione delle arti applicate e decorative italiane”.

Nel pomeriggio di venerdì, dalle 16 alle 18, il Palazzo pretorio ospiterà anche l’ultimo dei sette laboratori per bambini: protagonista la ceramica, al centro dell’appuntamento Giochiamo con la terra a cura del maestro Paolo Grande. Per prenotazioni, contattare Gilberto Valmori, coordinatore di Picta e vicepresidente di Cava forever group aps, al tel. 333.4608113.