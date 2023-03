A Terra del Sole gran finale di Picta e la consegna del premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Dopo trentadue giorni ricchi di eventi, coronati da un’appassionata partecipazione di pubblico, a Terra del Sole si avvia a conclusione Picta, Rassegna europea di arte contemporanea. Sabato 18 marzo la collettiva, che ha portato nella cittadella 84 opere di 27 artisti di caratura internazionale, vivrà l’ultimo atto con l’assegnazione della prima edizione del premio ‘Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’. Un tributo a cinque grandi personalità che hanno lasciato una traccia nella cultura del Novecento

Alle 17.45, in occasione del finissage, saranno svelati i nomi dei vincitori, a cui saranno assegnate le splendide anfore in terracotta lavorate in smalto bianco, realizzate dall’artista faentina Daniela Simoni. Un simbolo scelto non a caso, in omaggio alle acque termali che hanno proiettato nel mondo il nome di Castrocaro; la presenza di diverse aperture sul manufatto vuole invece rimarcare il difficile momento che stiamo attraversando a livello climatico anche per via della crisi idrica. Un premio offerto dallo sponsor La Rosa arredamenti di Terra del Sole.

Uno dei riconoscimenti è già stato assegnato a Grazia Deledda, unica donna italiana a conquistare il premio Nobel per la letteratura. Il premio è stato consegnato a Fabrizio Beccu, vicesindaco di Nuoro, città natale della scrittrice. Nelle scorse settimane il rappresentante istituzionale è stato ospite dell’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

“Picta ha catturato l'attenzione dei visitatori e dei media - spiega l'ideatore Giuseppe Bertolino -: un’esposizione d'arte contemporanea allestita bene negli spazi di Palazzo pretorio, con opere di alto profilo di artisti contemporanei conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. Abbiamo creato tre mostre collaterali importanti: la mostra fotografica su Grazia Deledda, una su Guerrino Tramonti ceramista, una su Mario Bertozzi scultore. Ma forse qualcosa in più è arrivata dagli eventi collaterali che abbiamo messo in campo, creando una sinergia fra la scrittura e l'arte, presentando libri importanti, organizzando serate di approfondimento sulle nostre collaterali”.

Ampiamente soddisfatti, dunque, gli obiettivi prefissi alla vigilia. “La nostra Associazione Cava Forever Group, ideatrice di Picta, si prefigge di promuovere la cultura e l'arte contemporanea come mezzi per un’interazione e socializzazione fra generazioni, perché a mio avviso l’arte è uno straordinario spazio di riflessione: di fronte a un’opera artistica ci si misura con il proprio tempo, con i luoghi, con le persone, con se stessi”. Un successo raggiunto grazie all’impegno congiunto di un team affiatato. “Siamo contenti per i risultati ottenuti, grazie a un lavoro di squadra, di artisti, di giornalisti, critici, dei volontari che stanno dietro le quinte e che svolgono un lavoro prezioso: a loro va un grande grazie. I nostri sponsor sono molto contenti”. Entusiasmo anche da parte del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che ha creduto in Picta quando era ancora poco più che un’idea. “Si conclude un percorso di grande valore culturale che ha promosso l’incontro tra artisti, professionisti e autorità, andando oltre le esperienze del territorio in nome del colore e della creatività” le parole del primo cittadino, cha aveva collaborato con il maestro Bertolino già ai tempi in cui, giovanissimo, rivestiva l’incarico di assessore alla cultura.