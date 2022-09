A Terra del Sole si celebra l'equinozio d'autunno: osservazione dellas luce e conferenza nella città solare

Il Consorzio di promozione turistica Castrumcari organizza un evento in occasione dell’Equinozio d’autunno, per dare valore all’architettura della città-fortezza Medicea, non solo per il suo aspetto militare, ma anche per quello costruttivo, umanistico e filosofico. Da questo punto di vista Terra del Sole è unica nel suo genere.

Il 23 settembre la giornata è organizzata in due momenti. Il mattino con l’osservazione degli effetti di luce del sole che derivano dal momento Equinoziale: passaggio del sole nel cortile del Palazzo Pretorio alle 9:42:51 con foto relative dell’ingresso principale ed entrata della luce verso la porta degli orti e la demarcazione del passaggio del sole alle ore 13:04:36 sulla facciata del Palazzo Pretorio e all‘interno del cortile. Alle ore 21:00 dello stesso giorno si terrà una conferenza al Palazzo Pretorio dal titolo: “Terra del Sole: una porta verso la luce”. Conferenza condotta da Sergio Berti, che affronterà la Geometria Sacra, l’Archeoastronomia, la Gnomonica ed il moto apparente del Sole nella città-fortezza. In quell’occasione, oltre alla presenza dell’esperto Berti, saranno presenti per un saluto, il sindaco Francesco Billi, la presidente dell’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena Camilla Fabbri. La serata sarà condotta dalla giornalista Letizia Magnani.

Tutte e due le attività saranno condotte da Sergio Berti, esperto in analisi Geobiofisica dei luoghi e Archeoastronomia.

L’ingresso è libero. E’ vivamente consigliata la prenotazione presso l’Ufficio turistico: Tel: 0543 769631 / info@castrocarotermeterradesole.travel