“A trebbo con Shakespeare” al castello di Cusercoli

Domenica 5 maggio alle ore 17 al Castello di Cusercoli parte la rassegna "Le domeniche al castello "Romagna e ...dintorni" con Denis Campitelli in “A trebbo con Shakespeare”. In Romagna, fino a qualche anno fa nelle stalle, nelle lunghe e gelide notti d'inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una casa colonica, viene ritrovato un vecchio manoscritto. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo, Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.

Informazioni e prenotazioni 376 1224452.

oppure on line:

https://www.diyticket.it/festivals/568/romagna-e-dintorni

https://www.diyticket.it/events/Teatro/16475/denis-campitelli-castello-di-cusercolibiglietti

Ingresso intero 15 euro ridotto 13 euro

Abbonamento a 4 spettacoli 40 euro