A tutto gusto al Mercato Campagna Amica: l’appuntamento di questo mese celebra i sapori contadini di una volta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sono 15 le aziende agricole del territorio con i loro prodotti locali, genuini e di stagione protagoniste del calendario di maggio del Mercato Campagna Amica di Forlì in Viale Bologna, 75 e di #atuttogusto che si rinnova ogni secondo venerdì del mese, fino all’estate.

Il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica, aperto tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 13.30, organizza quindi per gli abitanti del circondario, i forlivesi ed anche tutti gli amanti del cibo lolale e gli appassionati del km0, le rassegne “atuttogusto” della tradizione romagnola. “Venerdì 12 maggio torna il terzo appuntamento che vede protagonisti i sapori contadini di un tempo - spiega Anna Pirillo responsabile del mercato -. I clienti potranno trovare i prodotti dei banchi normalmente presenti al mercato- nelle consuete aperture al mattino, aperti anche dalle 17 alle 21, consumare un prelibato tagliere di formaggi e affettati appena preparato accompagnato da un ottimo vino e birra artigianale, del territorio a un prezzo a km0. Arricchiamo la nostra offerta alla cittadinanza, di un pomeriggio al mese con molto piacere e a grande richiesta di tutti coloro che non potendo venire a trovarci al mattino perché lavorano, ci richiedevano a gran voce un’apertura pomeridiana”.

“Dopo il successo ottenuto con i colorati coni di pesce fritto dell’Adriatico, preparato dai cuochi contadini della cucina del mercato, abbiamo deciso di dare spazio ai gusti genuini ed un po’ dimenticati, delle nostre colline e pianure: quei salumi profumati, le caciotte sode, il miele denso, la birra ricca e tanti altri sapori che ci raccontano i nostri nonni e che con fatica si trovano ancora e solamente, nelle nostre realtà agricole locali”, precisa il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini. “Le aziende agricole che animano il Mercato di viale Bologna – spiega il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena Massimiliano Bernabini – aderiscono alla rete Campagna Amica, il circuito a qualità certificata promosso da Coldiretti al fine di favorire l’acquisto diretto dal produttore, dal campo alla tavola. Sono tutte aziende che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta e che sono ben felici di farsi ambasciatrici della tipicità, dell’origine garantita e certa dei prodotti che propongono ai cittadini consumatori. Fare la spesa al Mercato Campagna Amica di Forlì, conclude, significa in primis sostenere la buona agricoltura del territorio, quella ‘green’ e circolare, contribuendo a tutelare l’ambiente e il tessuto economico locale, ma anche aiutare le attività che hanno risentito moltissimo dell’attuale andamento economico e dei forti rincari sui materiali”.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597