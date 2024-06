A un anno dall'alluvione a Modigliana torna il festival "Terra Mossa": si riparte dalle donne con Nada, Cristina Donà, Mara Redeghieri

A un anno dall'alluvione a Modigliana è ancora “Terra Mossa”. Il festival di ripartenza punta sulle donne: Nada, Cristina Donà, Mara Redeghieri e molte altre artiste Lo scorso anno, con una partecipazione senza precedenti, la tre giorni modiglianese è diventata uno dei simboli della ripresa del territorio romagnolo dopo le alluvioni e le frane.

"La città delle donne" è il tema di questa edizione con un programma tutto al femminile.

I giorni caldi da segnare nel calendario sono 19 e 20 luglio, ma in programma ci saranno anche piccole anticipazioni e un epilogo festoso. Se l'anno scorso erano stati Capossela e Finardi a guidare una carovana di artisti (tutti arrivati a titolo gratuito) davanti a un paese gremito, quest'anno il Festival riparte da un angolo nuovo e curioso.

“La Città delle Donne” è il sottotitolo felliniano dell'edizione 2024, a mettere subito in chiaro il tema scelto. “Nel bene e nel male questo festival è nato dalla terra – spiega il direttore artistico Antonio Gramentieri - La terra che si è staccata dalle montagne e ha divorato porzioni di paesaggio, la terra a cui vogliamo rimanere legati e che vogliamo aiutare a ripartire. Nel momento in cui abbiamo deciso di riproporre il festival l'idea è stata iniziare una riflessione sul rapporto con la Terra. Partendo dall'idea di terra-madre, terra generatrice di vita è stato inevitabile assumere in primis un punto di vista, per così dire, femminile...”

Femminile è di certo diventato il calendario, che vede in programma soltanto artiste, cantantesse, performer, e così via. Nada, Cristina Donà, Mara Redeghieri (già Ustmamò) sono i nomi di punta, ma non mancano le nuove interpreti della scena italiana come Maria Antonietta, Emma Nolde, Arianna Pasini e Marta Delgrandi. Insieme a loro molte altre interpreti di area folk (Fede N Marlen, Noemi Valzano), jazz (Sara Jane Ghiotti e Silvia Valtieri, The Last Coat of Pink). A rappresentare il teatro c'è Elena Bucci, come ponte fra le arti la cantante e performer Francesca Amati (già Comaneci) e un talk della fotografa Silvia Camporesi, che ha curato per conto della Regione Emilia Romagna una ricerca fotografica nella Romagna devastata dal maltempo.

“Ospitare Nada, Cristina Donà e Mara Redeghieri in un piccolo paese, nella stessa sera - spiega Gramentieri - è un bel sogno, un tributo a stagioni diverse della musica italiana al femminile che continuano a creare bellezza e poesia anche oggi. Accostare questi nomi a quelli di artiste di altre generazioni e altri generi è un segno di continuità, e di invito all'ascolto”.

Il week end non prevede biglietti di ingresso, ma un contributo spontaneo del pubblico. Nei giorni precedenti, e la domenica, sono in programma eventi off in tutto il centro del paese. TERRA MOSSA è organizzato da Pro Loco Modigliana e Big Ben APS, con il coordinamento artistico di Crinale Lab, il contributo di Regione Emilia Romagna, Comune di Modigliana, Fondazione Cassa dei Risparmi Forlì e Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, e con il supporto degli artisti e della comunità locale. 19-20- 21 luglio 2024, Modigliana, centro storico. Inizio concerti: venerdì ore 18, sabato e domenica tutto il giorno. Ingresso ad offerta libera a sostegno del territorio.

Info: 339 742 8389, www.prolocomodigliana.com, www.crinalelab.com