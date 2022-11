Giovedì 10 novembre alle ore 20,45 presso il teatro Parrocchiale “Maria Graffiedi” di Vecchiazzano, va in scena lo spettacolo in dialetto romagnolo di Francesco Gobbi “Puret no! Ades_u s’è mes_nénca a cantè!!”. Roba da ridar e da pinsé

Ingresso € 7,00. Prenotazioni e Informazioni cell. 3478742306