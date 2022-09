A Villafranca ripartono le attività della biblioteca creata dalle mamme con letture, laboratori e incontri

Dopo le vacanze estive in cui le mamme volontarie della biblioteca Libroaperto (nata in aprile a Villafranca presso l'ex istituto agrario oggi associazione Il Palazzone aps) non si sono mai fermate, acquistando e catalogando libri nuovi e usati generosamente donati, progettando e ideando l'autunno/inverno della nuova stagione 2022/2023 in biblioteca, sabato 10 settembre dalle 18 le porte finalmente si riapriranno per un nuovo anno ricco di eventi, iniziative e ovviamente libri.

Ogni sabato mattina del mese la biblioteca sarà aperta al pubblico della fascia di età 0/12 con laboratori, incontri con l'autore o letture a cura dei volontari Nati per leggere. Con cadenza mensile poi verranno organizzati eventi veri e propri, sempre pensati per i piccoli lettori a cui le 8 mamme indirizzano costantemente i loro sacrifici e grazie ai quali alimentano tutti i loro sogni.

Le prenotazioni per l'evento di sabato 10/09 sono esaurite ma chiunque volesse passare per trascorrere qualche ora in compagnia di buona musica, balli e animazione sarà il benvenuto. Per tutti gli eventi e iniziative che verranno organizzati seguite la pagina facebook Libroaperto o quella instagram libroapertopalazzone