Ad "Autori in Fabbrica" il forlivese Andrea Robertazzi con il libro "Senza passato"

Per il Ciclo "Autori in Fabbrica", un nuovo appuntamento a Forlì, martedì 21 settembre, alle ore 21.00, con la presentazione del libro: "Senza passato" di Andrea Robertazzi. Introduce Marco Viroli, direttore artistico Fabbrica delle Candele

“I soldi non fanno la felicità. Chiunque abbia detto una simile stronzata non ha mai dovuto mangiare latte e cereali per un mese di fila”.

(A. Robertazzi)

Brando fissa un bicchiere vuoto, mentre i resti del ghiaccio sciolto prendono la forma degli spettri che infestano la sua mente. Il sapore indelicato dell'Amaro del Capo gli infiamma la gola e l'eco di quello sparo torna a fargli salire le lacrime agli occhi. Come fosse stato ieri. Gli errori di una vita infelice sfilano davanti ai suoi occhi, danzando nella penombra di un bar dimenticato da Dio come piccoli demoni capricciosi che non vogliono saperne di andarsene via. Intanto a casa c'è Alyssa che lo aspetta, in attesa di risposte. Il gioco d'azzardo, l'alcol, e quel terribile segreto: è davvero giunto il tempo di fare i conti con il passato?

Andrea Robertazzi è nato a Forlì nel 1993 e, dopo essersi diplomato al liceo classico e laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un master in Sport management presso il MasterSport Institute e l’Università di Parma e San Marino. Lavora come giornalista per Calciomercato.com dal 2016 ed è parte dello staff marketing e comunicazione del Cesena FC dal 2020. Appassionato da sempre di letteratura e arte, Senza passato è il suo romanzo d’esordio.

Info: infoupg@comune.forli.fc.it

Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it

Tel. 0543 712 833 - 0543 712 112 - 0543 712 820

Ingresso gratuito

