'Abbasso Napoleone!': Paolo Poponessi presenta il suo libro

Sabato 21 maggio alle ore 18, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Albicini e circondato dai dipinti del celebre pittore Ignaz Stern ispirati all'Eneide, Paolo Poponessi presenterà il volume 'Abbasso Napoleone! Ribelli e rivolte a Forlì'(L'Almanacco, Forlì, 2021).

L'incontro, a cura del Centro culturale L'Ortica in collaborazione con il Circolo Aurora Aps, sarà l'occasione per lo storico forlivese di descrivere la Forlì del Settecento negli anni dell'invasione francese e del soggiorno forlivese di Napoleone, con uno sguardo particolare ai cambiamenti politici, sociali, economici e culturali avvenuti non solo in città, ma anche nel territorio limitrofo con un approfondimento sui ribelli romagnoli che si opposero all'invasore francese dal 1796 al 1813.

"Ho impostato il mio lavoro come un vero e proprio reportage sulla fine del 1700, dando la parola ai testimoni dell'epoca - dichiara Poponessi - in questo ho potuto contare sui documenti del Fondo Piancastelli della Biblioteca Comunale e su quelli conservati all'Archivio di Stato".