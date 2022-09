La stagione del Diego Fabbri: aprono le prevendite per gli eventi speciali fuori abbonamento

Partiranno mercoledì le prevendite per gli Eventi Speciali programmati Fuori Abbonamento nell’ambito della stagione 2022-23 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. La biglietteria diurna del Teatro, ubicata in Corso Diaz 38/1, sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, dal martedì al sabato (festivi esclusi). Contemporaneamente saranno aperte anche le prevendite sul sito e circuito Vivaticket.

Gli eventi "Fuori Abbonamento" della prossima stagione teatrale partiranno con Arturo Brachetti, in scena martedì 17 gennaio alle 21, con "Solo. The Legend of quick-change". Protagonista dello spettacolo è il trasformismo, quell’arte che ha reso Brachetti celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma in Solo Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chopeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

A seguire il grande ritorno a Forlì di Claudio Baglioni con il tour "Dodici Note Solo Bis", sabato 21 gennaio alle 21. Lo spettacolo vedrà nuovamente Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - proporre le composizioni più preziose del suo repertorio, “perle” della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022. Per il concerto di Claudio Baglioni le prevendite sono attive anche sul circuito Ticketone.

Mercoledì 8 febbraio alle ore 21 andrà in scena "Mamma mia! Il musical dei record" firmato da Massimo Romeo Piparo e interpretato nei ruoli principali da Luca Ward, Sergio Muniz, Clayton Norcross e Sabrina Marciano. Lo spettacolo andrà in scena con l'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, con musiche e canzoni che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri. Sabato 11 marzo alle ore 21, infine, Francesco Tesei, il più bravo mentalista italiano, presenterà al pubblico della sua città natale Telepathy Venti Ventitre, in cui evolve l’arte del mentalismo nel concetto di “telempatia”.