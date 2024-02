Abbracci di vino e cioccolato a Poderi Morini: nella cantina forlivese in programma un laboratorio di degustazione guidata

Fa tappa alla cantina Poderi Morini il cartellone di eventi e incontri “Sulla buona Strada” organizzato dalla Strada del Sangiovese per unire i vini e i prodotti tipici del territorio ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli: un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente (il calendario completo degli eventi è disponibile online al link https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2024/).

L’appuntamento è per sabato 24 febbraio, alle ore 16, alla cantina forlivese di Viale Bologna 412 per un laboratorio di degustazione vino e cioccolato in cui i vini autoctoni di Alessandro Morini incontreranno le creazioni artigianali della maître chocolatier Francesca Caon, medaglia d’argento agli International Chocolate Awards 2023. Un viaggio nella storia del cioccolato durante una degustazione guidata in cui saranno rivelati aneddoti e segreti su come abbinare i vini romagnoli ai cibi degli dei.

Il contributo di partecipazione è di 15 euro. Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 3381274770. La rassegna “Sulla buona Strada” è realizzata grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna per azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità (legge n. 23/2000, determina DPG/2023/24379).