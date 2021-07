'Tintarella Day’ al Mercato di Campagna Amica: i segreti per un'abbronzatura naturale

L’abbronzatura perfetta inizia in campagna e a tavola. Sabato 24 luglio, scatta il ‘Tintarella Day’ al Mercato di Campagna Amica Forlì-Cesena. I produttori di viale Bologna 75, a Forlì, sveleranno tutti i segreti per una corretta alimentazione in grado di donare e stimolare un’abbronzatura sana, invidiabile e a km zero.

L'appuntamento è previsto dalle ore 11, durante l'apertura del Mercato che come ogni sabato è attivo dalle 8 alle 13 per consentire a tutti di fare una spesa buona, sana e locale.

I cittadini-consumatori, oltre a ricevere un ‘kit abbronzatura naturale’ in omaggio potranno ammirare l'esposizione dei prodotti frutto della nostra terra ricchi di vitamina C e beta carotene e degustare i succhi di frutta perfetti per una tintarella doc e per una corretta idratazione.

Sono tanti, infatti, tra i frutti e gli ortaggi estivi, gli alleati per la cura della pelle. In programma degustazioni di succhi delle aziende agricole presenti al mercato e centrifughe create dal giovane cuoco contadino Fabio della Chiesa, Presidente di Terranostra Forlì-Cesena e Rimini, la rete degli agriturismi di qualità di Coldiretti e Campagna Amica che durante il weekend proporranno ai propri ospiti ricette ‘abbronzanti’ a km zero.

