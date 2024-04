Ritorno agli anni '90: al Controsenso una serata over 35 con dj Fargetta

Sabato 13 aprile la discoteca Controsenso di Forlì ospiterà una serata over 35, il gran finale dell’unico vero discorevival d’Italia. Direttamente da Radio M2O ci saranno dj Mario Fargetta in arte Getfar e dj Walter Pizzulli. Ingresso Early Bird con prevendita 15 euro con una consumazione numero limitato su TicketSms https://www.ticketsms.it/event/TTMRLadB. Tavolo 250 euro fino a 10 persone dall’undicesimo 25 euro per persona. Per info e prenotazioni: 335 6815199 (Juri),328 3221013 (Flavio), 349 4698305 (Ale). Botteghino: 20 euro con 1 consumazione entro le ore 01. Apertura alle 22.