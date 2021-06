Favole alla Fabbrica delle Candele: va in scena Giallo Mare Minimal Teatro con lo spettacolo 'Accadueò'

5 euro (posto unico); gratuità per bambini 0-3 anni

Inaugura martedì 6 luglio alle ore 21.15 il cartellone dedicato alle Favole alla Fabbrica delle Candele di Forlì. La rassegna, che si svolgerà in tutti i martedì sera di luglio e agosto per i bambini e le famiglie della città, sarà aperta dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro con lo spettacolo Accadueò - scritto, diretto e interpretato da Vania Pucci – in cui si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua.

L’acqua è un bene prezioso, bisogna averne cura, ma l’acqua ha anche la nostra memoria, l’acqua sa tutte le storie del mondo perché l’acqua è l’origine del mondo. Appare la colomba che cerca di scappare dall’acqua del diluvio universale, la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di plastica, la goccia della sorgente imprigionata in una bottiglia. Accadueò è stato costruito con una tecnica originale che fa interagire differenti linguaggi. Infatti nel cast dello spettacolo è presente un’artista multimediale che scolpisce, modella, disegna con la sabbia con straordinaria abilità e, tramite una videocamera, le immagini vengono proiettate in diretta. Le forme, veri e propri quadri, diventano quindi una scenografia multiforme dove l’attrice si muove e racconta.

Biglietti: 5 euro (posto unico); gratuità per bambini 0-3 anni.

Prevendite: fino al 30 giugno, dal lunedì al sabato presso biglietteria del Teatro Diego Fabbri dalle ore 10 alle ore 13. Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: 0543 26355 – teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it





