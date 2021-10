Passeggiata ecologica fino alla Cascata dell'Acquacheta ripulendo il sentiero

Sabato 9 ottobre passeggiata fino alla Cascata dell'Acquacheta (sentiero numero 407, di 9 chilometri) ripulendo il sentiero dalla spazzatura. "Un piccolo gesto che in realtà conta moltissimo per noi, per il nostro paese, e soprattutto per la natura - viene spiegato -. Alla partenza verrà fornito ai partecipanti un pranzo al sacco gentilmente offerto dagli esercenti del paese. Insieme a guanti, sacchi e pinze. Verrà, inoltre, estratto tra i partecipanti un buono per un giro a cavallo presso il Maneggio Rio Destro. Evento rivolto a grandi e piccoli, consigliato per le famiglie". Prenotazione obbligatorio entro le 18 di giovedì 7 ottobre, chiamando Elena 3492943947.

