Una camminata per salvare l'ambiente, si pulisce il sentiero dell’Acquacheta

Sabato 26 settembre alle 9.00 si svolge una mattinata dedicata all’ecologia. Percorrendo il sentiero che porta alla Cascata dell’Acquacheta (n.407) da San Benedetto in Alpe, si pulisce il percorso dalla spazzatura. Un piccolo gesto che favorirà la salvaguardia di un habitat così delicato come la montagna, una ricchezza di tutti, da preservare e valorizzare.

Alla partenza verrà fornito a tutti i partecipanti il pranzo al sacco, gentilmente offerto dagli esercenti del paese; insieme a guanti, sacchi e pinze. Inoltre, verrà estratto tra i partecipanti un buono per un giro a cavallo presso il “Maneggio Rio Destro”.

Si richiede di indossare un abbigliamento adeguato per il trekking e di portare con sé uno zaino e la mascherina.

Per partecipare è gradita la prenotazione entro le ore 13 di giovedì 24 settembre, al numero 349 2943947.