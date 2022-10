Ad Area Sismica l'unica data italiana del quartetto Emmeluth's Amoeba

Come spesso accade, ecco ad Area Sismica un concerto in data unica in Italia. Questa volta quello degli Emmeluth’s Amoeba, quartetto danese/norvegese guidato dal sax stratosferico della compositrice Signe Emmeluth insieme ad ad alcuni dei musicisti più eccitanti dell’attuale scena scandinava. L'appuntamento è per domenica 9 ottobre alle 18 .

Amoeba è un quartetto danese/norvegese rivoluzionario composto da quattro dei musicisti più eccitanti della scena scandinava in questo momento. Il gruppo è stato in tournée negli ultimi quattro anni, dove ha toccato il Copenhagen Jazz Festival, Nattjazz (Festival jazz di Bergen), Summer Bummer Festival (Anversa), solo per citarne alcuni.

Con la musica creativa che si muove attraverso il free jazz o la musica da camera con feroce energia, è difficile rimanere impassibili… o intatti. Il pianista Christian Balvig ha lasciato il segno sia come musicista alla guida del proprio gruppo e suonando con il colossale supergruppo danese Efterklang, sia componendo musica per grandi orchestre come la Copenhagen Philharmonic Orchestra.

Il chitarrista Karl Bjorå è una noce pesante sulla scena della musica improvvisata e ha inciso e girato a lungo con i suoi gruppi Megalodon Collective, Yes Deer e Aperture per anni in tutta Europa, Stati Uniti e Asia.

Il batterista Ole Mofjell è una forza della natura, suona con Thurston Moore in duo, oltre a essere in tour con leggende della ECM come Jon Balke o il chitarrista norvegese dei Powerhouse, Hedvig Mollestad.

Ultimo ma non meno importante, la leader e compositrice Signe Emmeluth che ha donato una forte impronta sulla scena mondiale durante gli ultimi cinque anni suonando con Kresten Osgood, oltre a far parte della Trondheim Jazzorkester e della Supersonic Orchestra di Gard Nilssen.

Ingresso € 15. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. Costo della tessera €5,00. È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/