Ad un anno dall’alluvione incontro sul dissesto idrogeologico con le Guardie ecologiche volontarie

Ad un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì, mercoledì 29 maggio alle ore 20:45, presso il Ceas “La Cócla” in via Andrelini 59, organizzano un incontro sul dissesto idrogeologico, per capire le cause che danno origine a frane e alluvioni, eventi che possono anche essere catastrofici.

L’ingegnere Adamo Buitoni per analizzare il problema e le possibili soluzioni tratterà i seguenti argomenti: meccanismo di frana, percorso della pioggia dal bosco al mare, tempo di corrivazione, bacino idrografico, cause che favoriscono frane e alluvioni (consumo di suolo, disboscamento, lavorazioni agricole, eccetera). Interventi per limitare gli effetti negativi delle piogge: casse di espansione, dighe, briglie, regimazione delle acque, sistemazione degli argini.