"Adam Mazur e le intolleranze sentimentali" per la rassegna Teatri d’Inverno

Per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, il Collettivo Lacorsa presenta, venerdì 16 dicembre alle ore 21 al Teatro Il Piccolo di Forlì, lo spettacolo Adam Mazur e le intolleranze sentimentali, scritto e diretto da Gianni Vastarella e prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. La pièce è interpretata da Gabriele Guerra, Roberto Magnani, Pasquale Palma e Valeria Pollice.

Dopo vent’anni dalla fuga, un noto scrittore fa ritorno nella sua piccola città natale. Ritorna perché il suo editore lo ha obbligato a scrivere un’autobiografia. Decide di alloggiare nell’unico albergo della città, un albergo ad ore, così da evitare qualsiasi incontro con il proprio passato. Ma è proprio in quel luogo oscuro e trascurato, tra carta da parati ammuffita e puzza di fumo, che si ricompone la sua vita. Ricordi e paure fanno capolino e vanno a bussare alla porta della squallida camera che occupa, la 101, riportando a galla i suoi turbamenti. Lo scrittore si rende conto, a quel punto, che per quanto possa scappare e nascondersi dal passato, non riuscirà mai a liberarsene del tutto, perché alcuni legami sono intrinsechi, viscerali, cronici, ereditari. E di certo non sono i chilometri e i nascondigli a proteggerci. Adam Mazur parla del bene, quello che non possiamo controllare, quello che resta sullo stomaco, creandoci una vera e propria intolleranza sentimentale.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under29). Prevendite: dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Biglietti online: Vivaticket. Nella sera di spettacolo, la biglietteria del Teatro Il Piccolo aprirà alle ore 20. Info: 0543 26355 – 0543 64300 – www.accademiaperduta.it