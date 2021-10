Adolescenza ed emozioni, un webinar con Daniela Lucangeli

La professoressa Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo all'Università di Padova ed esperta di psicologia dell'apprendimento, torna a Forlimpopoli sabato 23 ottobre, alle 15, con un webinar online organizzato dagli Assessorati al Welfare ed alla Scuola del Comune artusiano.

La studiosa, membro dell’International Accademy for Research in Learning Disabilities (IARLD), ed autrice di numerosi contributi scientifici nazionali e internazionali, si soffermerà col suo stile particolarmente coinvolgente, sull’adolescenza e sulle emozioni che la caratterizzano, soprattutto in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di poter riprendere il filo del nostro percorso educativo che abbiamo intrapreso da qualche anno” dichiara l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Forlimpopoli Elisa Bedei. “Anche se online, la dottoressa Lucangeli, che ormai è amica della nostra città, è per noi una guida illuminante e rassicurante nel difficile ruolo di genitori e educatori. Obiettivo confermato e ribadito con forza è quello di diventare una comunità educante ad ampio raggio per accogliere e vivere tutti assieme le fatiche e le gioie della crescita”.

L’iscrizione al corso è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili al link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PO3QIZYLQ3mMzPqmrJnaZQ