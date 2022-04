Il concorso "Adotta un musicista" diventa maggiorenne: finale al Diego Fabbri

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sono aperte le iscrizioni al concorso “Adotta un musicista”, arrivato quest’anno alla sua diciottesima edizione. “Adotta un musicista” è un concorso per giovani studenti di musica entro i 16 anni di età. Il concorso è aperto ad ogni genere musicale e si pone l'obiettivo di sostenere e valorizzare giovani talenti. I finalisti si esibiranno accompagnati dall’Orchestra Maderna e per molti partecipanti sarà la prima importante occasione per esibirsi con una formazione completa sotto la bacchetta della Direttrice Musicale Gianna Fratta.

La finale del concorso si terrà lunedì 25 aprile alle ore 17:00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì e sarà trasmetta in diretta su Teleromagna.

Ai primi classificati di ciascuna delle due sezioni saranno assegnati premi in denaro, oltre a vari premi speciali assegnati in base al giudizio di due giurie: una composta dai Maestri Danilo Rossi (Presidente, Violista e Direttore Artistico di ForlìMusica), Bruna Bandini (Presidente ForlìMusica Aps), Gianna Fratta (Direttrice d’Orchestra), Corrado Giuffredi (Clarinettista), Stefano Bezziccheri (Pianista), Stefano Nanni (Pianista e Compositore) ed una “Giuria Giovani” composta da 3 studenti di musica, già vincitori di premi del Concorso “Adotta un Musicista”. Tra i musicisti vincitori delle scorse edizionisi ricordano Luca Giovannini (Violoncellista) e Lucilla Mariotti (Violinista). Sono inoltre previsti due prestigiosi premi per Stage Formativi assegnati agli studenti che la giuria giudicherà essersi maggiormente impegnati nello studio.

Nei giorni successivi sarà possibile, inoltre, visionare lo spettacolo online gratuitamente sul sito www.forlimusica.it.

Le iscrizioni al concorso “Adotta un Musicista” sono aperte fino al 15 di aprile. Per maggiori info sul concorso e come iscriversi: https://www.forlimusica.it/progetti/concorsi/adotta-un-musicista-2022