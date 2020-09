"AggiustArci": appuntamento a San Pietro in Guardino

Il progetto nasce con l’ambizione di comunicare la cultura del riparare in contrapposizione a quella del consumare e gettare. Lo scopo delle serate è trasmettere conoscenze ed aggregare persone attorno l’attività di dare nuova vita ad oggetti che altrimenti finirebbero in discarica.



Come Funziona

Durante una delle sere dedicate, puoi portare un oggetto da aggiustare, quando è il tuo turno vieni chiamato per incominciare la riparazione.

Il riparatore volontario ti spiega come si smonta l’apparecchio, come si cerca il guasto, come si individuano eventuali parti danneggiate o da sostituire. Lo scopo è quello di trasmetterti le conoscenze basilari affinché in futuro, in caso di guasto analogo, tu possa provare a fare la riparazione da solo.

Se durante la riparazione si individua un componente da sostituire, ti viene consegnato così da poterlo acquistare e portare la volta successiva per completare il lavoro.

La riparazione è fatta a titolo gratuito, se vuoi puoi fare una donazione all’associazione.

Puoi prenotare la riparazione compilando il modulo che trovi sul nostro sito alla pagina www.rootclub.it/aggiustarci, più sarai dettagliato nella descrizione del guasto e meglio ti sapremo indicare già da subito se l’oggetto è riparabile e indicarti il nostro riparatore volontario più competente per il tipo di problema che hai riscontrato.



Oggetti accettati per la riparazione

Elettromeccanica ed Elettronica:

• Piccoli elettrodomestici

• Piccoli e medi apparati musicali

• Casse acustiche portatili

• Utensili da lavoro elettrici o a batteria

• Apparati meccanici

• Computer, stampanti, scanner, mouse

• Monitor e televisori

• ecc…

Informatica

• Computer, tablet, smartphone

• Periferiche complete di cavi di alimentazione e cavi di collegamento come stampanti, tavolette grafiche, tastiere multimediali, ecc.

Gli interventi sono di tipo software:

• Installazione di driver

• Rimozione di virus

• Aggiornamenti dei software



L'accesso è riservato ai soci ARCI ed è possibile tesserarsi in loco.