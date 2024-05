Ai Giardini Orselli torna "Insieme diversi fa", la serata solidale tra moda e musica

Mercoledì 12 giugno i Giardini Orselli Pop Street Parade odv presenterà la terza edizione "Insieme diversi fa", evento solidale per l’inclusione e la lotta alle discriminazioni di ogni diversità. La serata partirà con un aperitivo di beneficenza presso Genere in piazza Cavour, alle ore 19, e a ogni prenotato toccherà un posto seduto allo show che inizierà alle 20:30. Nella scaletta saranno presenti due scuole di ballo majorette, sirene danzanti.

Poi la musica di Nicolas Heleska e Sonia Davis (foto), appena tornata col terzo posto da The voice senior, infine ci saranno le sfilate di Mara punto, Zoe uomo e Le occasioni dell’impronta. Non mancheranno ospiti che presenzieranno sul palco, insieme a Croce rossa, Regnoli 41 e Anime senza voce. Non mancherà come tutti gli anni Valery Prestige coconduttrice e testimonial linea rosa Centro antivioenza contro le donne.