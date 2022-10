Ai nastri di partenza “Tutti in coperta”, ciclo dedicato ai bambini fra i 2 e i 6 anni

I pomeriggi di ottobre si riempiono di storie ed esplorazioni con “Tutti in coperta”, ciclo di letture e narrazioni dedicato ai bambini più piccoli – dai due ai sei anni - e ai loro genitori. Quattro gli appuntamenti in programma, tutti con inizio alle 16,30. Quelli del venerdì si svolgeranno nel fossato della Rocca (in caso di maltempo ci si trasferirà al chiuso). Tutti i partecipanti dovranno portarsi una coperta su cui sedersi (da qui il titolo della rassegna). Saranno presenti anche gli operatori della Biblioteca Comunale per offrire consigli di lettura.

Si comincia venerdì 7 ottobre con un incontro dedicato ai bambini dai 2 anni in su, curato dai volontari del progetto “Nati per leggere”. Titolo: “Crescere con i libri”. Venerdì 14 ottobre per i piccoli dai 4 anni in su, andranno in scena le “Avventure nello spazio!” a cura di Ugo Caparini dell’Associazione NODI. Venerdì 21 ottobre l’invito sarà per i bambini dai 3 anni in su, per ascoltare le “Storie di animali e strane creature a cura di Fabio Canini dell’Associazione NODI Infine, martedì 25 ottobre è in programma una passeggiata su misura per i giovanissimi camminatori (3/6 anni) nei dintorni dell’ex Acquedotto di Spinadello. Ad accompagnarli Riccardo Raggi (a cura di Formula Servizi alle persone).

La partecipazione a tutti gli incontri della rassegna è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi o chiedere informazioni inviare una mail a c.famiglie@gmail.com. I posti sono limitati. In caso di un numero di adesioni superiore, sarà data priorità ai residenti di Forlimpopoli sulla base dell’ ordine di iscrizione.

“Tutti in coperta” è promosso da Comune di Forlimpopoli insieme a Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese – sede di Forlimpopoli, Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi, Coordinamento Pedagogico dei Servizi per l’infanzia 0-6, associazione Nodi, Formula Servizi alle persone.