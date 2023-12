"Al bancheti ad Nadel": a Terra del Sole artigianato, Babbo Natale e gli elfi, laboratori, letture e gastronomia

"Al bancheti ad Nadel": venerdì 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 a Terra del Sole arriva la 16esima edizione, organizzata da Borgo Fiorentino con la collaborazione della Pro Loco di Terra del Sole e con il Patrocinio del Comune. Più di 50 banchette selezionate di artigianato artistico, addobbi natalizi, idee regalo, prodotti tipici locali, cucito creativo, gioielli e accessori realizzati dalle abili mani dei migliori creativi della zona e anche oltre, saranno esposti nella magica location di Palazzo Pretorio vestita a festa per l'occasione.

Nel pomeriggio Babbo Natale e i suoi elfi aspettano tutti i bambini per un giro sulla slitta e per il laboratorio creativo di addobbi natalizi. Dalle 15.00 alle 16.30 "Letture sotto l'Albero" a cura dei Volontari di Nati per Leggere e con la collaborazione della Biblioteca comunale "Battanini", i bimbi troveranno ad attenderli uno spazio accogliente dove poter ascoltare insieme le più belle storie sul Natale. Lo stand gastronomico accompagnerà i presenti per tutta la giornata, in mattinata con torte, dolci e bevande calde, dalle 12 anche con polenta e tortelli al ragù, stufato di salsiccia e fagioli, bruschette, piadina fritta e vin brulè.

L'ingresso, i laboratori e le letture sono gratuiti.