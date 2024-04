Al Campus due giorni di confronto su "Costruire la convivenza internazionale: voci e progetti per lo sviluppo e i diritti umani"

Prezzo non disponibile

Una due giorni (12-13 aprile) di discussioni e confronto sul tema Costruire la convivenza internazionale: voci e progetti per lo sviluppo e i diritti umani. L’evento di divulgazione e dialogo con la cittadinanza forlivese verte su cruciali sfide internazionali: migrazioni, ambiente, parità di genere, pace e sicurezza. Finanziata tramite bando per la Terza Missione dell’Università di Bologna, l’iniziativa è organizzata dalla UOS di Forlì del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con il supporto del Campus di Forlì e del Punto Europa, e grazie alla collaborazione del Comune di Forlì.

"Costruire la convivenza internazionale" si articola in 2 giorni, 4 sessioni, 1 tavola rotonda; 25 relatrici e relatori, le cittadine e i cittadini di Forlì (e oltre) per parlare di sfide globali/locali e come affrontarle. Tutte le info su https://site.unibo.it/convivenza-internazionale/it/evento