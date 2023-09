Al Centro per la Pace l'incontro "Turismo responsabile sul fiume Vjosa in Albania"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'Asociazione Culturale Juvenilia, formata da studenti albanesi che studiano a Forlì propone l'incontro "Turismo responsabile sul fiume Vjosa in Albania – ultimo grande fiume selvaggio in Europa", . al Centro Pace “Annalena Tonelli”, giovedì 28 settembre alle 17.30.

Ci saranno la presentazione del progetto “Vita-Vjosa. Valorizzazione di iniziative per il turismo e l'ambiente lungo il bacino del fiume Vjosa” – finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, a cura di Anila Murataj e la presentazione dell’Albania turistica: turismo responsabile sul fiume Vjosa di Michele Minisci e Endri Xhaferaj,. Seguiranno testimonianze di viaggiatori italiani in Albania e condivisione dei pacchetti turistici.